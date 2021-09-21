Kayseri'de Fethullahçı Terör Örgütünün iletişim ağı olan 'bylock' kullandıkları tespit edilen ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçuyla yargılanan eski sağlık personeli ve eski askeri öğrenciye toplamda 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmada tutuksuz sanıklar F.N. ve M.U. ile avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, her iki sanığın da 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını isterken, sanık M.U.'nun da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını istedi. Bylock kullandığı tespit edilen sanık F.N. üzerine atılı suçlamayı reddederek, heyetten beraatını talep etti. Sanıklardan M.U. ise bildiği her şeyi anlattığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık F.N.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, M.U. hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanarak sanığın cezasına indirime gitti ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

(Mükremin Kaya/İHA)