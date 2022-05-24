Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

24.05.2022 08:04
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock gibi çeşitli deliller elde edilen 21'i görevde, 1'i istifa, 31'i ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

YORUMLAR
500
Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı 'mahrem hizmetler' yapılanmasına operasyon
Kaynak: İHA

Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Terör, Kamu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika


Son Dakika
10:36 Arınç eleştirilerinin AK Parti tabanından nasıl tepki gördüğünü anlattı: "Allah senden razı olsun" diyorlar
10:27 Irak'tan gelen kum fırtınası Şırnak'ta hayatı olumsuz etkiledi
10:16 Cannes Film Festivali'ne Pınar Deniz damga vurdu! Kırmızı halıda boy gösteren oyuncu, tüm ilgiyi topladı
10:15 Üç Kuruş dizisinde dün akşam neler yaşandı? Efe'nin son planı ne?
10:14 İstiklal Caddesi'nde dehşet anları! İngiliz turist, kendisini takip eden 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı: Durumu kritik
10:02 Alparslan Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan yeni bölümüne ne oldu? Akça'nın ölümü sonrasında neler yaşandı?
09:56 24 Mayıs'ta dolar, 16 lirayı aşarak son 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı
09:55 Minübüs hatalı şerit değiştirdi, motosiklet sürücüsü kaldırıma çarparak durabildi
09:51 Bebeğini emziren kadın bir saniye düşünmeden kazı öldürmeye çalışan kartalı böyle kovaladı
09:44 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan'dan açıklama geldi: Bu kadar sevildiğimi bilmiyordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 10:45:39. #1.13#
SON DAKİKA: Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement