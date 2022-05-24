Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
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Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

24.05.2022 08:48

- Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik...

- Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi

ANKARA - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; örgüt mahrem imamlarıyla operasyonel gsm hat irtibatı olan ve haklarında örgüt üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ifade, ankesör/ardışık/ periyodik arama, bylock gibi çeşitli deliller elde edilen 21'i görevde, 1'i istifa, 31'i ihraç olmak üzere toplam 53 şüpheli hakkında Ankara merkezli 16 ilde, 24 Mayıs 2022 tarihinden itibaren eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon
Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Fetö/Pdy silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika


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