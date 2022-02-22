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Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı

22.02.2022 09:05

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara'da bulunan büfe,market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle örgütün sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen astsubay rütbesinde; 11'i görevde, 2'si ihraç, 10'u emekli, 3'ü daha önce ayrılmış 26 şüpheli, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Adalet teşkilatına sızarak örgütlenen, mahrem imamlarla operasyonel GSM ve Ankara'da bulunan büfe, market gibi umuma açık yerlerde bulunan kontörlü sabit hatlarla ardışık periyodik olarak örgütsel irtibatları bulunan 50 şüpheli, olmak üzere toplam 76 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 25 ilde 22.02.2022 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

(Hidayet Türkyılmaz/ İHA)

Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı

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Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı Son dakika haberi... FETÖ ve PKK operasyonunda yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI POYRAZKÖY KUMPASINA İLİŞKİN 8 YILLIK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle ilişkili olduğu anlaşılan 76 şüpheli hakkında gözaltı kararı - Son Dakika


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