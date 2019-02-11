Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Soruşturması: 57 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Çıkarıldı

Fetö/pdy Soruşturması: 57 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Çıkarıldı

38 dakika önce

TERÖR örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Fetö/pdy Soruşturması: 57 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Çıkarıldı, System.String[]
TERÖR örgütü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan "Bylock" kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilirken, 57 şüphelinin yakalanması için bugün  İstanbul merkezli Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon   Afyonkarahisar, Samsun illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İstanbul'da 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:05 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:43:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Soruşturması: 57 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Çıkarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]