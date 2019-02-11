Fetö/pdy Soruşturması: 57 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Çıkarıldı
38 dakika önce
TERÖR örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
TERÖR örgütü FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan "Bylock" kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilirken, 57 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul merkezli Ankara
, Adana
, Hatay
, Gaziantep
, Çorum
, Bayburt
, Bursa
, Karabük
, Manisa
, İzmir
, Trabzon Afyonkarahisar
, Samsun
illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İstanbul'da 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:05 Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı
Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi
Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi