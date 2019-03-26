Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 'Terör Örgütü Üyeliği' Suçlamasıyla Yargılanan Eski Futbolcu...

Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 'Terör Örgütü Üyeliği' Suçlamasıyla Yargılanan Eski Futbolcu...

2 saat önce

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 'Terör Örgütü Üyeliği' Suçlamasıyla Yargılanan Eski Futbolcu..., System.String[]
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

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