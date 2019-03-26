Fetö/pdy Soruşturması Kapsamında 'Terör Örgütü Üyeliği' Suçlamasıyla Yargılanan Eski Futbolcu...
2 saat önce
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla yargılanan eski futbolcu İsmail Demiriz 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:27 Kaynak: İHA
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