Fetö/pdy Soruşturmasında 3 Tutuklama

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iflas halindeki bir beyaz et firmasının sahiplerinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik geçtiğimiz gün gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında iflas halindeki bir beyaz et firmasının sahiplerinin de bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının bir süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonda Bandırma'da faaliyet gösteren ve iflas halindeki bir firmanın sahiplerinden O.B. ve oğlu H.B. ile ecza deposu sahibi A.Ç. geçtiğimiz gün Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alınmıştı.



Şüpheliler hakkında örgüte maddi destek verdikleri şeklinde beyanların bulunduğu, örgüt üyeleri ile HTS kayıtlarının olduğu, örgüte müzahir derneğe üyelik kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 3 kişi akşam saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verilerek Bandırma Cezaevi'ne gönderildi. - BALIKESİR

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