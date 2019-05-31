FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklama
15 dakika önce
FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklamaMALATYA - Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:49 Kaynak: İHA
FETÖ/PDY soruşturmasında 7 tutuklama
MALATYA - Malatya'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve örgüte yardım ettikleri tespit edilen 9 şüpheli düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan aralarında görevlerinden ihraç edilen doktor ve öğretmenlerin bulunduğu şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 7 kişi tutuklanırken 2 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
FETÖ'cü tanık, ÖSYM'deki soru hırsızlığını anlattı
Bursa'da kızıl geyiklerin ihaleyle öldürülmesini mahkeme durdurdu
Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın: 13 yaşındaki kızıma istismarda bulundu
Yasak aşk yaşadığı kuzeninin kocasını öldüren sanığa iyi hal indirimi