Antalya'nın Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Manavgat'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevine gönderildi.



Manavgat'ta bir okulda önceden din kültürü öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Mustafa Ali Bayrak, 2016 yılının Ağustos ayında FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından 16 Ağustos 2016'da sulh ceza hakimi tarafından tutuklan Mustafa Ali Bayrak hakkında Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesinde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Ali Bayrak dava devam ederken 28 Ocak 2018'de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada Mustafa Ali Bayrak hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Kararın kesinleşmesi üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonla yakalanan Bayrak, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevine gönderildi. - ANTALYA