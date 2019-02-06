Fetö/pdy Şüphelisi Mühendislerden Biri Tutuklandı
1 saat önce
Kocaeli'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 yüksek mühendisten biri tutuklandı.
Kocaeli
'nde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alınan 4 yüksek mühendisten biri tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TÜBİTAK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatları bulunduğu tespit edilen 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. TUBİTAK'ta aktif olarak çalıştıkları tespit edilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı
talimatı doğrultusunda Kocaeli Emniyeti
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul
ve Ankara
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yüksek mühendis olarak görev yapan ve kendilerini gizledikleri ve kripto oldukları öğrenilen F.E., Z.E., Y.Ö. ve B.K. isimli şahıslar Kocaeli Adliyesi
'nde hakim karşısına çıktı. Şahıslardan F.E., Y.Ö. ve B.K. adli kontrolle serbest bırakılırken, Z.E tutuklandı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:20 Kaynak: İHA
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