Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon

FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon

2 saat önce

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi göz altına aldı.

FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon, System.String[]

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheliyi göz altına aldı.


Düzenlenen operasyonda örgütün çeşitli kademelerinde görevi bulunan ve 5'i öğretmenlikten ihraç edilen kişiden oluşan 9 kişi Adıyaman merkez ve ilçelerinde gözaltına alındı. Göz altına şüpheliler sorgulanmak için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İncirlik Üssü'nde Barış Pınarı Harekatı hareketliliği
Emine Bulut davası için takipçi olmaya bir avuç insan gitti Canını hiçe saydı, iş yerine sığınan kadını Emine Bulut gibi olmasın diye ölümden kurtardı Fotoğraf stüdyosu sahibi, kıyafetlerini değiştiren kadınların görüntülerini gizli kamerayla kaydetti, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:26:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ/PDY Terör Örgütüne operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]