FETÖ/PDY üye olmaktan 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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FETÖ/PDY üye olmaktan 1 kişi yakalandı

15.03.2022 12:20
FETÖ/PDY üye olmaktan 1 kişi yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aktif olarak öğretmen olan 1 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aktif olarak öğretmen olan 1 kişi FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada "Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik Konya merkezli 3 ilde 10 şahsa yönelik icra edilen operasyon kapsamında, Düzce'de öğretmen olarak görev yapan K.K. yakalanarak gözaltına alınmış ve evinde ele geçen dijital materyallere el konuldu. Adı geçen şahıs ve ele geçen dijital materyaller Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi" denildi. - DÜZCE

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Fetullahçı Terör Örgütü, Konya, Terör, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY üye olmaktan 1 kişi yakalandı - Son Dakika


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