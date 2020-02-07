FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

11 dakika önce

Mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi Astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi Astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.


Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Astsubay A.B. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık astsubayın FETÖ'ün mahrem imamları tarafından ankesörlü hattan arandığı belirlendi.


Sanık ifadesinde örgütle 2014 Ocak ayı öncesinde bağlantısının olduğunu bu süreçten sonra örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Merter'de trafikteki yumruk yumruğa kavga kamerada
Kesim hatalı 1 YTL'si için 100 bin TL istiyor Mauricio Isla: Boca Juniors 3 kez teklif yaptı ancak Fenerbahçe'de kalmak istedim FETÖ firarileri itiraf etti: Hakan Şükür'ü dolandıran, bize ne yapmaz?

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 14:20:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]