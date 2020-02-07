FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

FETÖ/PDY üyesi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi Astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı tespit edilen FETÖ/PDY üyesi Astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Astsubay A.B. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık astsubayın FETÖ'ün mahrem imamları tarafından ankesörlü hattan arandığı belirlendi.

Sanık ifadesinde örgütle 2014 Ocak ayı öncesinde bağlantısının olduğunu bu süreçten sonra örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu. - GAZİANTEP

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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