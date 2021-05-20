Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye oldukları iddiasıyla hakim karşısına çıkan, açıkta bulunan bir asker ve meslekten ihraç edilen bir polise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmada tutuksuz yargılanan firari polis A.K. katılmazken, sanık avukatı duruşmada hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan ve açığa alınan asker sanık E.Ş. ve avukatı mahkemede hazır bulundu. Mahkeme savcısı mütalaasında iki sanığında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi. Kendini savunan sanık E.Ş., örgütün mahrem imamları ile görüştüğü iddiasını reddederek beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda sanıklar A.K. ve E.Ş.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ