Kayseri'de FETÖ üyesi olmakla yargılanan, Bank Asya ve örgüte bağlı sivil toplum kuruluşları ile bağlantısı olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkeme görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.C. ve avukatı hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tutuksuz sanık M.C. hakkında bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada söz verilen sanık M.C. herhangi bir örgüte üye olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık M.C.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. - KAYSERİ