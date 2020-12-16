FETÖ/PDY üyesi olmaktan aranan 7 kişi gaybubet evlerinde yakalandı
16.12.2020 12:34
Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyesi olma suçundan aranması olan ve gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen örgüt üyesi 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY örgütü üyesi olma suçundan aranması olan ve gaybubet evlerinde saklandıkları belirlenen örgüt üyesi 7 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre haklarında 7 farklı ilden arama kararı çıkarılan FETÖ/PDY örgütü üyesi şahısların Kocaeli'de örgütün gizli saklanma alanları olarak bilinen gaybubet evlerinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gaybubet evlerinde saklanan örgüt üyesi 7 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
(İHA)
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