Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı

30.03.2022 11:19

Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 FETÖ/PDY bağlantılı şahıs yakalandı.

Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 8 FETÖ/PDY bağlantılı şahıs yakalandı.

Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütün Gaziantep merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü ile iltisaklı kurumlarda kaydı olan, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şahıslarla irtibatı bulunan ayrıca örgüt içi haberleşme programlarını kullandıkları tespit edilen 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilerek şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı
Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI Son dakika haber: GAZİANTEP'TE FETÖ OPERASYONU: 8 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 76 GÖZALTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Putin'in keskin nişancısı "Bagira", Ukrayna ordusunun elinde! Yaralandıktan sonra birliği tarafından terk edilmiş
11:57 Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!
11:54 İtalyan fenomen Carol Maltesi öldürüldü, parçalandı, yüzü yakıldı: Cinayeti hayranları çözdü
11:45 Gram altının fiyatı 905 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:37 2 hafta boyunca ortalıkta gözükmeyen Sergey Şoygu hakkında yeni iddia: Olası bir nükleer savaş için sığınakta saklandı
11:34 Çeçen lider Kadirov'dan akılalmaz hamle! 14 yaşındaki oğlu Adam'ı Mariupol'e Ruslar için savaşmaya gönderdi
11:33 Survivor'da iletişim ödülünü kazanan Nagihan, kızının eski fotoğrafını görünce sinirlendi! Eski eşine isyan etti
11:28 Galatasaray'da yeni yönetim Torrent'i göndermek isterse, bedeli çok ağır olacak!
11:20 30 Mart 2022 Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 14,66'dan işlem görüyor
11:20 Akşener, Cumhurbaşkanı'na seslendi: Şifa formüllerini bırak, millet karnını nasıl doyuracak onu anlat!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 12:23:50. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep merkezli 2 ilde FETÖ/PDY'ye operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement