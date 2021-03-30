FETÖ/PDY'ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika

FETÖ/PDY'ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis

30.03.2021 13:34
FETÖ/PDY'ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis, System.String[]

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan ve yardım etmekten yargılanan 2 sanığa, ayrı ayrı görülen duruşmalarda toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne üye olmaktan ve yardım etmekten yargılanan 2 sanığa, ayrı ayrı görülen duruşmalarda toplamda 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuksuz sanıklar Yasemin Ş.ve Muhammed İ. hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı olan suçları işlemediklerini, suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek beraatlerini talep ettiler.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yasemin Ş.'ye 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verirken, tutuksuz sanık Muhammed İ. hakkında ise, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kayseri, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ/PDY'ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ/PDY'ye üyelikten ve yardımdan yargılanan 2 sanığa toplam 8 yıl 9 ay hapis - Son Dakika
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