Kayseri'de Fetullahçı terör örgütüne, Bank Asya aracılığıyla para yardımında bulunan bir ihraç öğretmen ve biride memur olan 2 sanığa 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.D. duruşma salonunda hazır bulunurken, sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme savcısının, 2 sanığında 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan cezalandırılmasına yönündeki mütalaasını kabul etmeyen sanıklar, suçlamayı kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, tutuksuz sanıklar M.K. ve H.D.'ye 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi. - KAYSERİ