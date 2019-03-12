Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'ye Yönelik, Sakarya Merkezli 4 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda, Örgüte Finans Sağladığı...

Fetö/pdy'ye Yönelik, Sakarya Merkezli 4 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda, Örgüte Finans Sağladığı...

48 dakika önce

FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

Fetö/pdy'ye Yönelik, Sakarya Merkezli 4 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda, Örgüte Finans Sağladığı..., System.String[]
FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:37 Kaynak: AA

Sakarya, Güncel
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