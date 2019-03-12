Fetö/pdy'ye Yönelik, Sakarya Merkezli 4 İlde Gerçekleştirilen Operasyonda, Örgüte Finans Sağladığı...
48 dakika önce
FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ/PDY'ye yönelik, Sakarya
merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, örgüte finans sağladığı ve yeniden yapılanma faaliyetleri yürüttüğü iddia edilen 47 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 08:37 Kaynak: AA
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