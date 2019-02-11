Fetö/pdy'yi Övdüğü İddia Edilen Er Gözaltına Alındı
2 gün önce
Osmaniye'de görevli olduğu birlikte nöbet tutarken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) övdüğü, Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret ettiği ileri sürülen er gözaltına alındı.
Osmaniye
'de görevli olduğu birlikte nöbet tutarken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) övdüğü, Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne (TSK
) hakaret ettiği ileri sürülen er gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Toprakkale
Ceza ve İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığı'nda askerlik yapan jandarma er M.D'nin nöbet tuttuğu sırada FETÖ/PDY'yi övdüğü ve Türk devleti ve TSK'ye hakaret ettiği iddia edildi.
Gözaltına alınan M.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA
Erdoğan: Fırsatçılar Yola Geldiğinde, Tanzim Satışlar Sona Erecek
Netflix, Hababam Sınıfı'nın Film Müziğini, Dizi Tanıtımında Kullandı
Venezuela Lideri Maduro, Kendini Geçici Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'ya Meydan Okudu
Demirören Medya Grubunda Üst Düzey Ayrılık!