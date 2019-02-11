Son Dakika Haberleri: Fetö/pdy'yi Övdüğü İddia Edilen Er Gözaltına Alındı

Fetö/pdy'yi Övdüğü İddia Edilen Er Gözaltına Alındı

2 gün önce

Osmaniye'de görevli olduğu birlikte nöbet tutarken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) övdüğü, Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret ettiği ileri sürülen er gözaltına alındı.

Fetö/pdy'yi Övdüğü İddia Edilen Er Gözaltına Alındı, System.String[]
Osmaniye'de görevli olduğu birlikte nöbet tutarken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasını (FETÖ/PDY) övdüğü, Türk devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret ettiği ileri sürülen er gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Toprakkale Ceza ve İnfaz Kurumu Bölük Komutanlığı'nda askerlik yapan jandarma er M.D'nin nöbet tuttuğu sırada FETÖ/PDY'yi övdüğü ve Türk devleti ve TSK'ye hakaret ettiği iddia edildi.

Gözaltına alınan M.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:49 Kaynak: AA

TSK, Güncel
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