Son dakika haberi! 4 eski emniyet müdürüne 15'er yıl hapis cezası - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirmeye çalışan, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin de bulunduğu 7'si tutuklu, 8 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 4 eski emniyet müdürüne 'anayasal düzeni ihlal girişimine yardım' suçundan 15'er yıl hapis cezası verildi.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanık Engin İlhan ile sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire eski Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe, TEM Daire eski Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek, darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı yakınında yakalanan eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın ve Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı'ya, 'Anayasal düzeni ihlal girişimine yardım' suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi. Eski polisler Enes Kara ve Yusuf Keten'e 'Silahlı terör örgütüne üyelik' suçundan 10'ar yıl, sanık Gökhan Yıldız'a da aynı suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Engin İlhan tüm suçlamalardan beraat etti.