FETÖ propagandası iddiasıyla yargılanan şahıs Açıklaması - Son Dakika

Kastamonu'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasını yaptığı iddiası ile yargılanan şahıs, "Terör örgütü içinde olduğum için değil, üyesi değilim. Tamamen anayasa haklarında olduğu için fikirlerimizi beyan ettim" dedi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye öven paylaşımlar yaptığı belirlenen S.Ş. hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan S.Ş., avukatı katıldı. Hakim karşısına çıkan şahıs, terör örgütü ile bir ilişkisinin olmadığını, fikirlerini anlatmak için paylaşım yaptığını iddia etti.

Savunmasında paylaşımlarının içinde bulunduğu durumla ilgili olduğunu belirten S.Ş., "Suçlamaları kabul etmiyorum, yaptığım paylaşımları içinde bulunduğum durum için yapmıştım. Terör örgütü içinde olduğum için değil, üyesi değilim. Tamamen anayasa haklarında olduğu için fikirlerimizi beyan ettim. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU