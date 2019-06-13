Son Dakika Haberleri: FETÖ propagandası yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı
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FETÖ propagandası yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı

1 saat önce

Sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü 'nün propagandasını yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

FETÖ propagandası yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten şüpheli gözaltına alındı, System.String[]
Sosyal medya üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü 'nün propagandasını yapan 'Kaç Saat Oldu' hesabını yöneten E.B. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Fuat Avni isimli hesabından sonra en önemli propaganda sosyal medya hesaplarından birisi olduğu değerlendirilen 'Kaç Saat Oldu' isimli Twitter hesabına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hesabı kimin yönettiğine yönelik çalışmalar sonucunda hesabın E.B. tarafından yönetildiği belirlendi. Hakkında FETÖ üyeliği ve terör örgütü propagandası suçlarından gözaltı kararı verilen E.B. Beylikdüzü'ndeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
İstanbul, Güncel
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