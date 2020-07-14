FETÖ PROPAGANDASI YAPTIĞI İDDİASIYLA YARGILANAN İMAMA 7 YIL 3 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gün, verdiği cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Cahit Karabulut "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İDDİANAME
İddianamede, Küçükçekmece ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan Cahit Karabulut'un, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia ediliyordu. Sanık Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.