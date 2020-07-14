FETÖ propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanan imama 7 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu gün, verdiği cuma vaazında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık Cahit Karabulut "örgüt üyeliği" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Cahit Karabulut ile avukatı hazır bulundu. Son sözleri sorulan sanık Karabulut, "Bütün samimiyetimle söylemek istiyorum. Sözlerim yalan olsaydı bu kadar açık yüreklilikle söyleyemezdim. 26 yıllık imamlık hayatım var. Dolayısıyla yapılan suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Cahit Karabulut'u "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise devamına hükmetti.

İDDİANAMEİddianamede, Küçükçekmece ilçesinde bir camide imam olarak görev yapan Cahit Karabulut'un, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığı iddia ediliyordu. Sanık Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.

- İstanbul