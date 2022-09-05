İzmir'den Yunanistan'a Kaçmak İsteyen 3 Fetö Üyesi Yakalandı

FETÖ/PYD üyesi 3 kişi, İzmir'deki Çeşme Limanı'ndan Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmak isterken yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Bölge Başkanlığı ekipleri, yargılama süreci devam eden FETÖ/PDY üyelerinin deniz yolu ile yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
4 Eylül 2022 Pazar günü yapılan operasyonda, mesleklerinden daha önce ihraç edildikleri belirlenen öğretmen T.U.A., psikolog Ö.E. ve astsubay üstçavuş M.T., Çeşme Limanı'ndan Sakız Adası'na kaçmak isterken Musalla Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltındaki şahısların adli işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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