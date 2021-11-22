Üye Girişi
FETÖ, sadakatli öğrencileri TSK'ya sokabilmek için aileleri ikna turuna çıkmış - Son Dakika

FETÖ, sadakatli öğrencileri TSK'ya sokabilmek için aileleri ikna turuna çıkmış

22.11.2021 11:03
FETÖ, sadakatli öğrencileri TSK'ya sokabilmek için aileleri ikna turuna çıkmış

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Konya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan "mahrem abiler", örgütün, sadakati yüksek ortaokul ve lise öğrencilerinin askeri okul sınavlarına girmeleri için ailelerini ikna turuna çıktığını anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Konya merkezli operasyonlarda gözaltına alınan "mahrem abiler", örgütün, sadakati yüksek ortaokul ve lise öğrencilerinin askeri okul sınavlarına girmeleri için ailelerini ikna turuna çıktığını anlattı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde bu yıl gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde ifade veren ve örgüt içinde sözde "bölge talebe mesulü" olan A.A, Manisa'da üniversite okuduğu dönemde örgüte ait evlere gelen ortaokul çocuklarıyla ilgilendiğini beyan etti.

Bazı öğrencilerin kendisine gerçek isimlerini söylemediğini belirten A.A, ilgilendiği iki öğrenciyle ilgili bilgi vererek, "Bu kişilerin kod isimlerini 'Ali' ve 'Ömer' olarak hatırlıyorum. İki öğrenci de liselere geçiş sınavına hazırlanıyordu." ifadelerini kullandı.

İtirafçı A.A, bu süreçte evde bulunan bölge ortaokul mesulü M.K'nin, çocukları askeri okul sınavlarına girmeleri yönünde teşvik ettiğini anlattı.

Sadakatli öğrencilerin askeri okul tercih etmemesi durumunda aileleriyle görüşmeler yaptıklarını ve evlerini ziyaret ettiklerine dikkati çeken A.A, "Bu iki çocuğun da askeri okul istemediklerini söylediklerini hatırlıyorum. M.K'nin, bu öğrencilerin aileleriyle konuşarak askeri okul sınavlarına girmeleri için ikna çalışmaları yaptığını ancak bir sonuç alamadığını hatırlıyorum. Askeri okula girmeleri için çok uğraştı ancak çocuklar asker olmak istemedi." beyanında bulundu.

"Öğrencinin aile baskısıyla askeri okula gittiğini biliyorum"

Yine bu yıl gözaltına alınıp etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itirafçı olan ve örgütün sözde "bölge talebe mesulü" olan A.H. de 2010 yılında Konya'da üniversite okuduğu dönemde evde kalan iki lise öğrencisinin askeri okul sınavını kazandığını ifade etti.

Bu öğrencilerin yapı içinde "doktor" olarak görev yapan "Metin" kod adlı M.Ç. ile görüşmeye geldiklerini belirten A.H, ifadesinde şunları kaydetti:

"Anladığım kadarıyla M.Ç. çocuklarla askeri okul süreciyle ilgili görüşmeler yapıyor ve askeri okulda uymaları gereken kurallardan bahsediyordu. Çocuklardan biri askeri okula gitmek istemiyordu. Bu sebeple M.Ç'nin birkaç kez bu çocuğun ailesiyle görüşmeye gittiğini hatırlıyorum. Bu görüşmelerde ikna çalışmaları yaparak ailesini askeri okula gitme yönünde ikna ettiler. Bu nedenle öğrencinin, ailesinin baskısıyla askeri okula gittiğini biliyorum."

Fetullahçı Terör Örgütü, Üniversite, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FETÖ, sadakatli öğrencileri TSK'ya sokabilmek için aileleri ikna turuna çıkmış - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İrfan Can ve Mert Hakan'dan bomba espri: Mesut Özil'i Türkiye değiştirdi 12:04 İrfan Can ve Mert Hakan'dan bomba espri: Mesut Özil'i Türkiye değiştirdi Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı 11:35 İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal 11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun 10:51 Bakan Dönmez'den İmamoğlu'nun "Kış saati uygulaması tasarrufa yol açmadı" sözlerine cevap geldi Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü 10:26 Balıkesir'de gizemli cisim yanarak yere düştü
TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız 10:19 TB2'lere talep artıyor: DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Türk SİHA'larıyla vuracağız Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti 09:30 Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti

Son Dakika Haberleri
12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım
11:47 CarrefourSA'da şoke eden görüntü: Reyona giren kedi kavurmayı yedi
11:46 TL'nin değer kaybı bulmaca konusu oldu!
11:43 Son Dakika: Erzurum'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
11:42 Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı
11:39 Nevşin Mengü koronavirüse yakalandı: 3 doz aşı olmama rağmen hafif geçmiyor
11:30 Ümmü Şahin, 5.5 yıldır oğlunu arıyordu: Müslüme'nin ölümü onu da yıktı
11:27 Haftaya düşüşle başlayan dolar 11,16 seviyesinden işlem görüyor
11:24 Üç Kızkardeş dizisinde isimler netleşiyor: Reha Özcan, Veda Yurtsever, İclal Aydın!
11:22 Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal
Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım         
12:08
Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun Süleyman Soylu, konuşmasına gülen CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:01
Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı Memur ve emekliye enflasyon farkı göründü! İşte maaşlara yapılacak zam oranı         
11:42
Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar Genç fenomen İlayda Oymak yaptırdığı estetikleri tek tek anlattı: Dudağımda dolgu var sanıyorlar         
11:31
İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı İstanbul Havalimanı'nda gümrüklü sahaya giren kişi, 65 kilo altınla yakalandı         
11:12
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi Oğulcan Engin ve Miray Daner el ele görüntülendi         
07:54
Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı Hadise-Mehmet Dinçerler çifti evleniyor mu? İşte cevabı         
07:53
Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi Rıdvan Dilmen derbi sonrası şampiyonluk oranlarını verdi         
07:43
Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı Rasim Ozan Kütahyalı, G.Saray mağlup olunca çıldırdı         
07:40
Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın hakem isyanı: TFF'ye gideceğim         
21:41
Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi Galatasaray maçı öncesi Fenerbahçe'de şaşırtan iddia! Vitor Pereira'dan ilginç Mesut Özil tercihi         
15:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 12:13:27. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ, sadakatli öğrencileri TSK'ya sokabilmek için aileleri ikna turuna çıkmış - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement