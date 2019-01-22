Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Fetö Sanığı 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

11 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 14'ü muvazzaf asker, 2 Bylock kullanıcısı toplamda 20 kişi adliyeye sevk edildi.

Fetö Sanığı 20 Kişi Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine yerleştirilmiş FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının deşifre edilmesine yönelik Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde, 14'ü muvazzaf asker, 2 Bylock kullanıcısı toplamda 20 kişi adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY terör örgütünün mahrem yapı iletişim sistemi olan büfe telefonlarından ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen, 14'ü muvazzaf asker 2'si Bylock kullanıcısı toplam 20 şüphelinin yakalanmasına yönelik Bursa merkezli Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari, Bartın'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 20 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:34 Kaynak: İHA

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