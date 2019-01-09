Fetö Sanığı Avukata 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Uzlaş ve avukatı katıldı.



İddia makamı, örgütün avukat yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen sanıkla ilgili tanık beyanları, elde edilen somut deliller de dikkate alınarak Uzlaş'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.



Hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını reddeden Uzlaş, suçsuz olduğunu savundu, beraatini ve tahliyesi istedi.



Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiği Uzlaş'ın, oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi.



İzmir Barosu avukatlarından Muzaffer Uzlaş, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından "örgütün İzmir'deki avukat yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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