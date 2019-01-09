Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Avukata Hapis Cezası

Fetö Sanığı Avukata Hapis Cezası

43 dakika önce

FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan bir sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Avukata Hapis Cezası, System.String[]
FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan bir sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün İzmir'deki avukat yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmir Barosu avukatlarından Muzaffer Uzlaş'ın İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Muzaffer Uzlaş ve avukatı katılırken, iddia makamı, örgütün avukat yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen sanıkla ilgili tanık beyanları, elde edilen somut deliller de dikkate alınarak Uzlaş'ın 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan cezalandırılması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Hakkındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını reddeden Uzlaş, suçsuz olduğunu savundu, beraatını ve tahliyesi talep etti.

Mahkeme heyeti, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hapis cezası verdiği Uzlaş'ın oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

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