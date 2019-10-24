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Son Dakika Güncel FETÖ sanığı avukatlar hakim karşısında

FETÖ sanığı avukatlar hakim karşısında

41 dakika önce

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat, hakim karşısına çıktı.

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Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakim ve savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu "çalışma evinde" kaldıkları öne sürülen 3 avukat, hakim karşısına çıktı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Y.S.P, B.G. ve E.E. ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.T, örgüt içerisinde "sohbet imamlığı" yaptığını ve huzurda bulunan sanıklardan B.G'yi tanıdığını söyledi.

Örgütün hukuk biriminde yer alan öğrencilerle ilgilendiğini belirten tanık H.T, "Sanık B.G'ye altı defa sohbet verdim. Sohbet toplantılarımız dört kişilik gruplardan oluşuyordu. Bu toplantılar ayda bir defa olmak üzere düzenli yapılarak örgüt elebaşına ait kitaplar okunuyordu. Sohbetlerde uygun görülen öğrenciler FETÖ'nün hakim-savcı adaylarının sınava hazırlanması için oluşturduğu çalışma evine alınıyordu." ifadesini kullandı.

B.G. ise tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tanık ifadesi gerçek değildir. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık Y.S.P. de üniversite öğrenciliği döneminde örgüte ait evlerde kaldığını ve etkin pişmanlığa dair detaylı beyanlarını içerir ifadesinin dosyada bulunduğunu belirterek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:20 Kaynak: AA
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