FETÖ sanığı 'Balyoz' hakimi Ömer Diken'e 13 yıl 4 ay hapis
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FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken, İzmir 16'ncı Ağır Ceza Mahkmesi tarafından 13 yıl 4 ay...
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:06 Kaynak: DHA
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hakkında dava açılan, terör örgütünün kumpası 'Balyoz' davasının hakimi, İstanbul
10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, tutuklu sanık Ömer Diken
, İzmir
16'ncı Ağır Ceza Mahkmesi tarafından 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- İzmir
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