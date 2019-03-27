Fetö Sanığı Bilgisayar Korsanlarının Yargılandığı Dava

Kayseri
'de, siyasilerin sosyal medya hesaplarını ele geçirerek kişisel bilgilerini ifşa ettikleri, devlet büyüklerine yönelik tehdit içerikli paylaşımlarda bulundukları, WhatsApp'ta "Yurtta Sulh Konseyi" isimli grup kurarak devlet görevlilerini tehdit ettikleri iddiasıyla hakkında dava açılan 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar A.Ç, Y.Y, Y.Y, O.D, K.G, F.K. A.Ö. ve Ç.E. ile avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklar Y.E. ve S.C.Y. ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Müşteki TBMM avukatı da duruşmada hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, "Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma", "bilişim sisteminin işleyişini engelleme veya bozma", "hakaret" ve "kişinin kendisini tanımayacak bir imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçlamalarına ilişkin görevsizlik kararı verdikleri sanıkların sadece, "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan yargılanacaklarını bildirdi.
Bazı sanıkların Kayseri'de yaşamadığı için maddi imkansızlıkları nedeniyle duruşmalardan vareste tutulması talebini kabul eden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 23 Mayıs'a erteledi.
Kayseri Cumhuriyet Savcılığınca, siber saldırılarla FETÖ propagandası yaptıkları tespit edilen bilgisayar korsanı suç şebekesi üyelerine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kayseri merkezli İstanbul
, İzmir
, Bursa
, Çankırı
, Aksaray ve Hatay
'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 kişi gözaltına alınmıştı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Siber Suçlar Şube Müdürlüğünde kurulan özel ekibin 5 ay süren teknik takibi sonunda, 24 Mayıs 2017'de düzenlenen operasyonda sanıklar çeşitli illerde gözaltına alınmış, WhatsApp programında "Yurtta Sulh Konseyi·" isimli grup oluşturan sanıkların ve grup yöneticisi "albay" takma isimli kişinin, "darbe girişimi sonrası yakalanan FETÖ mensuplarının serbest bırakılması, aksi halde tekrar darbe girişiminin başlayacağı konusunda mesaj yayınlayan Fuat Avni benzeri suç örgütü olan bilgisayar korsanı grubuna üye oldukları" belirlenmişti.