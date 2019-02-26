Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı: 'Bizim Bayanlarla Evlenirsiniz' Diyerek Kandırdılar

Fetö Sanığı: 'Bizim Bayanlarla Evlenirsiniz' Diyerek Kandırdılar

1 saat önce

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Harp Okulu eski öğrencisi Burak K., "Ağabeyler bize, 'Askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı.

Fetö Sanığı: 'Bizim Bayanlarla Evlenirsiniz' Diyerek Kandırdılar, System.String[]
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan Harp Okulu eski öğrencisi Burak K., "Ağabeyler bize, 'Askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı. Bizi böyle kandırdılar" dedi. Sanığa, 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan tutuksuz yargılanan Burak K., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Karar öncesi son sözleri sorulan sanık Burak K., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek,"Lisede okurken, toplandığımız evlerdeki ağabeyler bize Kur'an-ı Kerim okuturlardı, bazen de onlar okur, biz dinlerdik. Bu toplantılarda daha sonra askeri okulların sınavlarına hazırlanırdık. Ağabeyler bize, 'askeri okuldan mezun olunca, bizim bayanlarla mutlu ve mesut evlenirsiniz' diyorlardı. Bizi böyle kandırdılar. 17-25 Aralık'tan sonra bu örgütle olan tüm bağlarımı kestim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Burak K.'ye, 3 yıl 1 ay hapis cezası verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:46 Kaynak: DHA

Kayseri, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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