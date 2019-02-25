Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

1 saat önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski emniyet müdürü 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski emniyet müdürü 7 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Nurettin Çolak ve eşi Aysun Çolak ile avukatları katıldı.

Sanıklar, savunmalarında, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, Nurettin Çolak'a "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, eşi Aysun Çolak'a ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanık Nurettin Çolak'ın hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Malatya, Nurettin Çolak, Güncel
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