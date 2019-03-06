Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

1 saat önce

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl 6 ay, diğerine ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında yargılanan 2 sanıktan birine 10 yıl 6 ay, diğerine ise 9 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Enes Uzan ile eşi Özlem Uzan katıldı.

Enes Uzan, savunmasında, tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, suçsuz olduğunu öne sürdü.

Özlem Uzan da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla Enes Uzan'a 10 yıl 6 ay, Özlem Uzan'a ise 9 yıl hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 06:30 Kaynak: AA

Özlem Uzan, Kastamonu, Güncel
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