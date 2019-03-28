Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası

1 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 8 yıl 9 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası, System.String[]
Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanık 8 yıl 9 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman ile eşi tutuksuz sanık Nilifer Şahin ve avukatları katıldı.

Sanık Süleyman Şahin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Sanık Nilifer Şahin de ByLock kullanmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanık Süleyman Şahin'in iki telefon hattında ByLock kullandığını, askeri öğrenci sorumlusunun üstünde yer alan "serdoktor" konumunda bulunduğunu, sanık Nilifer Şahin'in de ByLock kullandığını belirterek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Süleyman Şahin'e 8 yıl 9 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Süleyman Şahin'in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Gaziantep, Süleyman Şahin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Yerli Otomobil İçin Resti Çekti: Ya Yapacaklar ya da Hesaplaşacağız Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu 24 Haziran'ı Bilen Şirketten Son Yerel Seçim Anketi Geldi! Ankara ve İstanbul'da Yarış Kafa Kafaya Erdoğan Genç Kalma Sırrını Açıkladı: Sigara ve Alkol İçmem, Uykuma Dikkat Ederim
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:31:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Çifte Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]