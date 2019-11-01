Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı çifte hapis cezası
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı çifte hapis cezası

FETÖ sanığı çifte hapis cezası

6 saat önce

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

FETÖ sanığı çifte hapis cezası, System.String[]

Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan çift 6 yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Raziye ve eşi Hüseyin G. ile avukatları katıldı.

Sanık Raziye G. savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.

Başta FETÖ olmak üzere bütün terör örgütlerini lanetlediğini ifade eden Raziye G, "Maddi imkansızlıklardan dolayı iş başvurularım oldu. 2011 yılında Aral Fen Dershanesi'nden bana dönüş yaptılar. Daha sonra bu dershanede çalışmaya başladım." dedi.

Hüseyin G. de ByLock'u kullanmadığını iddia ederek, "Neden böyle bir tespit yapıldığını bilmiyorum. Herhangi bir kullanıcı adı, şifre, iletişim kurulan kişi ya da içerik yoktur. Yanlış bir tespit yapılmış olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "terör örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin davada, kedicik 3 kadın sanatçının adını verdi
Adnan Oktar'ın 'Mehdilik' iddiasına 'Kedicik' lakaplı Alev Babuna'dan kaşık dansı savunması Üvey kızına istismar iddiasıyla tutuklanan sanık savunmasında iftira atıldığını iddia etti Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu 20 şüpheli gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 16:28:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı çifte hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]