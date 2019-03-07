Fetö Sanığı Doktora 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası
11 dakika önce
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan doktor Elif Baş katıldı.
Sanık Baş, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
ByLock'un tuzak program aracılığıyla telefonuna yüklenmiş olabileceğini iddia eden Baş, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:25 Kaynak: AA
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