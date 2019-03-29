Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Emekli Emniyet Müdürüne Hapis Cezası

Fetö Sanığı Emekli Emniyet Müdürüne Hapis Cezası

25 dakika önce

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan emekli emniyet müdürü Şemun Erdoğuş, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Emekli Emniyet Müdürüne Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan emekli emniyet müdürü Şemun Erdoğuş, 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

İddia makamı, Erdoğuş'un örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının tespit edildiğini belirtti. "Garson" kod adlı gizli tanığın örgütün emniyet yapılanmasında yer aldığını öne sürdüğü sanığın, "A4" koduyla "FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı üst seviyede" bulunduğuna dikkati çeken iddia makamı, Erdoğuş'un kendisini gözaltına alan emniyet mensuplarına örgütsel tavır sergilediği ve "Rüzgar tersine dönecek, içeriyi görmeyenler utanacak." ifadesini kullandığını kaydetti.

Sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını isteyen iddia makamı, Erdoğuş'un tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Erdoğuş, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Erdoğuş'u "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın "tutuklu kaldığı süre, aldığı ceza miktarı ve tutukluluğun bir tedbir oluşunu" dikkate alarak, Erdoğuş'un adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:01 Kaynak: AA

İzmir, Güncel
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