FETÖ sanığı emekli polise 6 yıl 10 ay
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KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Hasan B., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:14 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Hasan B., 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık Hasan B. hazır bulundu. Suçsuz olduğunu ileri süren Hasan B., beratını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Hasan B.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi. Heyet, Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına karar verdi.
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