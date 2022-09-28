FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin ev hapsinin kaldırılması talebine ret

ANKARA'da, FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, spor yapabilmek ve cuma namazına gidebilmek için ev hapsi adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini reddetti.

Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı ve emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz, 25 Şubat 2021'de Yunanistan'a kaçarken Edirne'de yakalanıp, Ankara'da nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Cankıymaz hakkında Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cankıymaz, 5 Nisan'da görülen duruşmada ev hapsi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Cankıymaz'ın Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Nuri Cankıymaz ve avukatı, hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dosyaya giren dijital materyaller ve bilirkişi raporlarını okudu. Sanık avukatı, gelen evraktaki çelişkilerin sanık lehine olduğunu söyleyerek, müvekkilinin beraatini talep etti. Ayrıca sanık avukatı, müvekkilinin yakalandığında üzerinden çıkan kimliğinin kalın puntolarla yazıldığı için sahte olduğunun anlaşıldığını ve tutanak altına alındığını, bu nedenle müvekkilinin aldatma yetisi olmadığından Yargıtay içtihatlarına göre karar verilmesini talep etti.Duruşmada söz alan tutuksuz sanık Nuri Cankıymaz, "Dosyada terör örgütü üyesi olduğuma dair hiçbir delil yoktur. Ev hapsindeyken elektronik kelepçe takılmadı, buna rağmen hiç ihlal yapmadım. Sağlık problemlerimle ilgilenmek, düzgün spor yapabilmek ve cuma namazlarına gidebilmek için ev hapsimin kaldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, dinlenilmesine karar verilen tanığın gelecek duruşma Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır edilmesine, sanığın ev hapsinin kaldırılması talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.