FETÖ sanığı Ergenekon savcısı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) iltisakı nedeniyle hakkında açılan dava kapsamında çıkarılan arama kararı doğrultusunda dün Esenyurt'ta yakalanan, meslekten ihraç edilen Ergenekon davası savcılarından Mehmet Murat Dalkuş, tutuklandı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde celse arası açılan duruşmaya, firari olarak aranırken İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 ay süren çalışmalar sonucunda Esenyurt'taki 2 bin 300 konutlu özel bir siteye düzenlenen operasyonda yakalanan eski savcı sanık Mehmet Murat Dalkuş ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı, savunma için kendisine süre verileceğini belirterek, sadece yakalamaya ilişkin ifadesini alacağını söyledi.

Sanık Dalkuş, ifadesinde örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, savunmasında şunları kaydetti:

"15 Temmuz'dan sonra gözaltına alındım. Akabinde tutuklamaya sevk edildim. Mahkeme ise adli kontrol ile serbest bıraktı. Savcı bu karara itiraz etti. Yeniden yakalama kararı çıkmış. Ben bu kararın hukuki olduğunu düşünmediğim için teslim olmadım. Kaçabilecek durumda olmama rağmen kaçmadım. Sağlık sorunlarım var ve hala tedavim devam ediyor. İnsan sağlığı her şeyin önündedir. Bu yüzden adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmamı talep ediyorum. Bildiğim her şeyi daha önce anlattım."

Sanığın savunmasının ardından avukatının beyanları alındı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma şüphesi ve bugüne kadar firari olması ile hakkındaki suçlamaları dikkate alarak sanık Mehmet Murat Dalkuş'un tutuklanmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Dalkuş'un savunmasını hazırlaması için duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iki ay önce hazırlanan iddianamede, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Dalkuş'un FETO¨/PDY üyeleriyle iletis¸im bilgilerini ic¸eren HTS analiz raporu ve örgütle irtibatlı olduğuna dair hakkında birden fazla tanık ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Dalkuş'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği hatırlatılıyor.

İddianamede, sanık Dalkuş'un, FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 7 eski hakim ve savcı ile birlikte "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesinde açılan davada yargılandığı anımsatılıyor.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu dava kapsamında, sanık Mehmet Murat Dalkuş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetmişti. Sanık Dalkuş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Yargıtay'a bağlanarak ifade verecek.