Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Erkek Hemşireye 11 Yıl 10 Ay Hapis

Fetö Sanığı Erkek Hemşireye 11 Yıl 10 Ay Hapis

1 saat önce

MANİSA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan hemşire Yücel Yıldırım (32), 'ByLock' kullandığı ve mahrem imam olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay, kamuyu zarar uğratmak suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Erkek Hemşireye 11 Yıl 10 Ay Hapis, System.String[]
MANİSA'da FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan hemşire Yücel Yıldırım (32), 'ByLock' kullandığı ve mahrem imam olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay, kamuyu zarar uğratmak suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, Mahkeme Başkanı'nın ÖSYM sorularının sızdırılmasıyla ilgili sorusuna "Kopya çekecek yükseklikte bir puan almadım" diye yanıt verdi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Manisa Devlet Hastanesi'nde görevli hemşire Yücel Yıldırım, 21 ay önce gözaltına alınıp, tutuklandı. Yıldırım hakkında FETÖ/PDY üyesi olmak ve kamu kurum ile kuruluşlarını zarara uğratmak suçundan Manisa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugün görülen 3'üncü karar duruşmasına tutuklu sanık Yücel Yıldırım ve avukatı katıldı. Duruşmayı sanık Yıldırım'ın yakınları da izledi. Sanık Yıldırım'ın avukatının savunmasıyla başlayan duruşmada, savcı esasa ilişkin sunduğu mütalaasında, yapılan incelemelerde sanığın suçlarının sabit olduğunun anlaşıldığını belirtip, cezalandırılmasını talep etti. Yücel Yıldırım'ın avukatı ise, müvekkilinin üzerine atılı olan suçları işlemediğini, 'ByLock' kullanıcısı olmadığını ve kendisinin tuşlu telefon kullandığını söyledi.

'KOPYA ÇEKECEK YÜKSEKLİKTE PUAN ALMADIM'

Mahkeme Başkanı'nın 'ÖSYM soruları size FETÖ üyesi mensuplar tarafından sızdırıldığı ve ByLock kullanıcısı olduğunuz iddialarına ne diyeceksiniz?' diye sorması üzerine sanık Yıldırım, "2004 yılından bu yana Manisa'da yaşıyorum. Kopya çekildiği iddia edilen sınavda 1700 kişiye işlem yapılmış. Ben o sınavdan 86 puan aldım. İşlem görenlerin tamamı 95 üstü puan alan kişilerdi. Kopya çekecek yükseklikte bir puan almadım. Bize soruları verdikleri iddia edilen kişileri tanımıyorum. Hiçbir şekilde FETÖ'nün sohbetlerine katılmadım. Tuşlu telefon kullanıcısıydım. ByLock kullanmadım. 2 çocuğum ve rahatsızlığı bulunan babam var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Aranın ardından kararını açıklayan Mahkeme heyeti, sanık Yücel Yıldırım'a, 'ByLock' kullanıcısı olmak ve mahrem imamlık suçlarından 8 yıl 9 ay, kamuyu zarara uğratmak suçundan ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:02 Kaynak: DHA

Manisa, Yücel Yıldırım, Güncel
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