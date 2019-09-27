Son Dakika Haberleri: FETÖ sanığı, eşine sürpriz için Bank Asya'dan hesap açtırmış
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FETÖ sanığı, eşine sürpriz için Bank Asya'dan hesap açtırmış

1 saat önce

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan eski öğretmen karı kocanın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ sanığı, eşine sürpriz için Bank Asya'dan hesap açtırmış, System.String[]

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, tutuksuz yargılanan eski öğretmen karı kocanın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanıklar Burak K. ve eşi Tuğba K, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, sanıkların avukatı da hazır bulundu.

Sanık Burak K. hakkındaki suçlamaları reddederek, FETÖ'yle bir bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

FETÖ'nün sendikasına üye olduğunu, öğretmenliği sırasında sendikanın da okul temsilciliğini yaptığını kabul eden Burak K, "İnsanlara sendikaya üye olmaları için baskı yapmıyordum." dedi.

Eşi Tuğba K'nin beraatini talep eden Burak K, "Eşimin şu anda burada olması benim yüzümden. Sendikaya üye olduğum için o da üye olmuştu. Eşim o dönemde hamileydi. (Kapatılan) Bank Asya hesabını da eşime sürpriz yapmak için açmıştım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanı, sanık Burak K'nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock görüşmelerinde, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'den "Büyüğümüz" diye bahsedilen görüşmelerde bulunduğunu hatırlatarak, kayıtların kendisine ait olup olmadığını sordu.

ByLock yazışmalarını inkar etti

Burak K, ByLock yazışmalarını inkar ederek, "Görüşmelerde bahsettiğiniz kişilerden bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. İçerikler de bana ait değil. İçerik olarak çok sayıda paylaşım okudunuz. Bunlar benim konuşma tarzıma uygun değil." diye konuştu.

Tanık olarak beyanda bulunan B.E, Burak K. ile Akşehir'de ikamet ettiği sırada tanıştığını söyledi.

B.E, 2012'deki ziyaretinde sanığın kendisini örgütün sözde "Akşehir öğretmen imamı" olarak tanıtarak, sendikaya üye olmasını istediğini ancak bu teklifi kabul etmediğini öne sürdü.

Burak K. ise aleyhine olan bu ifadeleri kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Bank Asya, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:04 Kaynak: AA
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