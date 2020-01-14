FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada yargılanan eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeliğinden ihraç edilen tutuksuz sanık S.D. ile avukatı katıldı.

Sanık S.D, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, akademisyen olduğunu, öğrencilerine telefonunu kullandırdığını, kendisinin ByLock indirmediğini ve kullanmadığını savundu. Sanık telefonuna ByLock'u öğrencilerinin indirmiş olabileceğini öne sürdü.

Duruşma savcısı ise sanığın iki ayrı telefon hattında ve 2 ayrı cep telefonunda ByLock kullandığını ve örgüt toplantılarına katıldığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

FETÖ firarisi Hakan Şükür, Uber şoförlüğü yapıyor
Telefon taksidine 3 ay sınırlaması geldi! İşte 12 ay taksitle alınabilecek telefonlar Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:00:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FETÖ sanığı eski akademisyene 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]