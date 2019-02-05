Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski akademisyen sanık Hatice Sezen, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, eski akademisyen sanık Hatice Sezen, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kanun hükmünde kararnameyle Harran Üniversitesinden ihraç edilen eski akademisyen tutuksuz sanık Hatice Sezen ile avukatı katıldı.

Sanık Sezen, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti.

Savcı, sanığın, FETÖ elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'da hesap açarak para yatırdığını ve örgüt içi toplantılara katıldığını belirterek, bu yöndeki tanık beyanlarının da dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Hatice Sezen'e, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:02 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Hatice Çarpar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakan Şükür'ün Babası Mal Varlığının Kaynağını Açıkladı Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 8 Yeni Üye Seçti! İşte O İsimler

Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı HDP'li Başkan Adayı, Seçim Bürosu Açılışında Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:40:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]