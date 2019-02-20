Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, kanun hükmünde kararnameyle Harran Üniversitesinden (HRÜ) ihraç edilen eski akademisyen tutuksuz sanık Baki T. ile avukatı katıldı.

Sanık Baki T, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını, bu yöndeki tanık beyanlarının dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Baki T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:19 Kaynak: AA

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