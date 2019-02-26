Son Dakika Haberleri: Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası

1 saat önce

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetö Sanığı Eski Akademisyene Hapis Cezası, System.String[]
Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan eski akademisyen 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan, Kanun Hükmünde Kararname ile Harran Üniversitesindeki görevinden ihraç edilen akademisyen Fatih Mehmet Adıbelli ile avukatı katıldı.

Sanık, savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın örgüt içi toplantılara katıldığını, bu yöndeki tanık beyanlarının dikkate alınarak cezalandırılmasını istedi.


Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:53 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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